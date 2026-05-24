【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン入国管理局は２４日、日本で子供に性的暴行を加えたとして逮捕状が出ている日本人の男（４２）を拘束したと発表した。今後、日本に強制送還される見通しだ。比入管によると、男は１２日、北部ルソン島カビテ州で拘束された。２０１８年に北海道内で３人の子供に性的暴行を加えたなどとして、名古屋簡裁から２４年、強制性交などの疑いで逮捕状が出ていたという。押収された複数の電子機器から