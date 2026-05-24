◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―０ヤクルト（２４日・横浜）流れをつかむ１本がほしかった。初回無死一、二塁など４度、得点圏に走者を進めたが決定打が出ない。ＤｅＮＡ先発の石田裕のシンカー、スライダーにゆさぶられ、７回以降は救援陣に反撃を断たれた。２３日の同戦では初回、４０分間の攻撃で６点を奪ったが、この試合の２回から１７イニング無得点。８回１失点と好投の先発・奥川を援護できずヤクルト・池山隆寛監督