◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準々決勝東京ベイ 26―3 BL東京（2026年5月24日東京・秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン（RS）3位の東京ベイが、同6位のBL東京を26―3で破り、プレーオフ（PO）準決勝に進出した。5月31日の準決勝でRS2位の埼玉と対戦する。BL東京は3連覇を逃した。東京ベイは、前半4分にPGで先制を許したが、同15分、ゴール前の反則でスキを突いてクイックスタートしたSH岡田一平（32