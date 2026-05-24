メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市で、郷土料理の「めはりずし」を大人数で一斉に頬張る恒例のイベントが行われました。 熊野市の「オール熊野フェスタ」は今年で12回目となる全市民参加型のイベントで一番の目玉は大人数で「めはりずし」を食べるチャレンジ企画です。 「目を見張るほど美味しい」という「めはりずし」の由来にちなんで、目が飛び出たおもちゃのメガネをかけて一斉に「めはりずし」を