メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市で乗用車が橋桁に衝突し、ＪＲや名鉄が一時、運転を見合わせました。 警察などによりますと24日午後3時すぎ、豊橋市のＪＲ飯田線船町駅構内の橋桁に軽乗用車が接触しました。 運転手にけがはありませんでした。 現場はＪＲ飯田線と東海道線、名鉄名古屋本線が通っていて事故処理のため、各路線で最大1時間ほど運転を見合わせました。