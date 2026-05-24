ボーイズグループBTOBのイ・チャンソプが、自身が運営する音楽スクールで横領被害に遭ったと打ち明けた。去る5月22日、YouTubeチャンネル「このチャンソプ＆あのチャンソプ」には、「チョンセ（保証金）詐欺に絶対遭わない方法」（原題）というタイトルの動画が公開された。【写真】1.5億円脱税も霞む？韓国インフルエンサーの虚構世界この日、法律事務所の職場体験をしたイ・チャンソプは、移動中に「僕も1つ依頼したいことがある