ナイトウェルネスブランド「BARTH（バース）」から、人気の「BARTH FOR RELAX」シリーズ第2弾として、“Chamomile CitrusFog”の香りが新登場。ベルガモットやカモミールなど12種の天然精油をブレンドした、やさしく上品な香りが、おやすみ前のバスタイムを贅沢な癒し時間へ導いてくれます♡重炭酸イオンによる温浴効果で疲労回復をサポートしながら、心までゆるめてくれる注目の入浴剤です。 やさ