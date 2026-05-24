◇レスリング明治杯全日本選抜選手権最終日（2026年5月24日東京・駒沢体育館）女子フリースタイル50キロ級決勝で、21年東京五輪王者の須崎優衣（キッツ）が小川凜佳（育英大）に3分33秒フォール勝ちを収め、3年ぶりの優勝とともに9月開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得した。高速タックルが売りの須崎だが、この日は4―1で迎えた第2ピリオドにスタンドの投げ技から相手を抑え