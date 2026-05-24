「ソフトバンク７−６日本ハム」（２４日、みずほペイペイドーム）日本ハムが敵地で３連敗。交流戦前の最後の試合を終え、借金３の４位でターンした。今季ソフトバンク戦は８戦全敗となった。試合後、新庄監督は「（３連戦で）２８点も取られたら勝てん。２９点取らないと。しっかり整備してもらわないと」と厳しい口調で語った。ソフトバンクについて「強いね。強い、強い！」と認め「（日本ハムが）２年前から強くなって