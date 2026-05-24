徳島県の南建設の公式X（@minamikensetsu）が投稿した動画が320万回以上再生され、大きな話題を呼んでいます。注目を集めているのは、道路の白線工事で見せた23歳の若手作業員による「神がかった足さばき」です。私たちが普段何気なく見ている道路の白線が、いかに緻密でリズミカルな職人技によって引かれているかがわかります。【動画】「まさに職人技」南建設の若手従業員による神がかった白線工事23歳の若手が繰り出す熟練技動