5月23日、蘇州で開催されていた2026年アジア太平洋経済協力会議（APEC）貿易相会合が閉幕しました。商務部の王文濤部長は会議後の記者会見で、今回の会合はAPECの経済・貿易協力における各国・地域の「最大公約数」を積極的に模索し、重要な成果と共通認識を達成したと述べ、年末に開催されるAPEC非公式首脳会議に積極的に貢献するものだとの見方を示しました。王部長は、世界貿易機関（WTO）のルールが世界貿易の発展を促進する鍵