俳優の市村正親さんと篠原涼子さんの息子で、俳優でアーティストの市村優汰さんがTikTokを更新。アップされた動画に映り込んだ広すぎる部屋が話題となっている。【動画】「この広さえぐい」まさに豪邸…優汰さんと広々空間優汰さんは「sry kitty（翻訳ごめんね、子猫ちゃん）」とコメントし、動画を投稿。動画では、優汰さんが音楽に合わせてダンスを披露しているが、ユーザーはその広々とした部屋にも注目。大量の服がか