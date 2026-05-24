虎ノ門ヒルズで大盛況のうちに幕を閉じた『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』は、2026年夏に関西を巡回予定だ。展覧会に向けて、箔工芸とARを融合させたアートを創出したWEIRDCOREとKALKULに訊く、SFやAI、クリエイティビティへの思い