みなかみ町でアメリカの学生が昔ながらの田植えに挑戦しました。 田植えに挑戦したのはアメリカ・インディアナ州にあるパデュー大学の学生１０人と共愛学園前橋国際大学で異文化間コミュニケーションを学ぶ学生９人です。 パデュー大学のあるインディアナ州はスバルの工場があることから群馬との関わりの深い地域で共愛学園前橋国際大学とは２０２３年に教育研究連携協定を結んでいます。そして、去年から協