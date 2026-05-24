国産初のジェット機「橘花」や幻の爆撃機「富嶽」などの大型ラジコン模型が大空を舞う飛行会が太田市で開かれました。 この飛行会は、太田市を拠点に活動する無線操縦飛行機の愛好家団体「富嶽を飛ばそう会」が航空技術への関心を高めてもらおうと毎年開いているものです。 会場には、太田市に拠点を置いた中島飛行機が戦時中に設計したものの終戦で日の目をみなかった幻の大型機「富嶽」の爆撃機や旅客機タイプをはじめ約４０