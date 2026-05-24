現職の急逝に伴って行われた東根市長選挙がきょう告示され、新人の鈴木敬一さんが無投票で初当選を果たしました。 当選が決まった無所属で新人の鈴木さんは東根市出身で、36年にわたり、東根市職員として勤務。去年4月から副市長を務めてきましたが、今回の市長選出馬に伴って、ことし3月末で副市長を辞職しています。 東根市長に当選した鈴木敬一さん「土田市長が我々に残してくれたまちの骨格づくりの基盤を有効に活用し、時代