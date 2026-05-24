“パルマの守護神”といえば、ジャンルイジ・ブッフォンを思い浮かべる人は少なくない。若くしてセリエAデビュ−を飾り、パルマでの活躍を経て、ユベントスに移籍し、サッカーの歴史に名を残すGKとなったことは誰もが知る。そのスーパーレジェンドが、現在のパルマGK陣に言及した。鈴木彩艶の活躍は確信していようだ。2025-26シーズンの鈴木は、11月のミラン戦で左手を骨折。約４か月の長期離脱を強いられた。だが、その間にエ