新潟県知事選の投開票まで1週間です。週末、各候補は人が集まる観光地や市街地で訴えを展開しました。 県知事選挙には届け出順に、いずれも無所属で、現職の花角英世さん（68）、新人の土田竜吾さん（38）、新人の安中聡さん（48）の3人が立候補しています。 ラストサンデーの24日、花角さんは観光客などで賑わう彌彦神社前で経済政策を強調しました。 【無・現 花角英世候補】 「若い世代がここで働きたいと、ここに自分