女子サッカー・アルビレックス新潟レディースは24日、サポーターとの交流イベントを開き、今シーズンの応援に対する感謝を伝えました。 アルビレディースのサポーター感謝祭には約1000人のサポーターが集まりました。 今シーズンのリーグ戦を6位で終えた選手たち。 子どもたちに直接指導をしたり、似顔絵を描いたりして触れ合い、シーズン中の