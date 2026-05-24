中東情勢の悪化で石油製品のナフサの不足が懸念される中、ナフサを原料とする容器の納品が止まることとなり、菓子店などに影響が出ている。新潟県村上市にある菓子店を取材した。 ■お菓子のパッケージが“白黒”に 先日発表されたポテトチップスのパッケージのカラーから白黒への変更。印刷インクなどの調達が不安定になっているための措置で、5月25日出荷分から順次変更されるという。 その背景にある