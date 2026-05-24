◇明治安田J1百年構想リーグEAST第18節第2日東京V0―6横浜M（2026年5月24日味の素スタジアム）東京Vが6失点で大敗し地域リーグラウンドを5位で終えた。OBの日本代表MF藤田譲瑠チマ（24）がスタンドで観戦する中、前半25分に先制されると、前半だけで3失点、後半も3点加えられた。城福浩監督（65）は「サポーターには申し訳ない。ブーイングは当然だし、そのすべてを自分が受け止めたい。今週の準備が悪かったと、心の底