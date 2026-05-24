これからの時期、キャンプを楽しむ人が増えるが、そのキャンプ場を狙った窃盗事件が発生した。新潟県長岡市山古志地区のキャンプ場で鉄製の網や蛇口など60点以上が盗まれていたことが判明。警察が捜査を開始している。 ■キャンプ場の蛇口や網など盗まれる 長岡市山古志地区のキャンプ場の炊事棟にある水場で施設の関係者が見せてくれたのは、11カ所にできた直径5cmほどの穴。すべて蛇口が盗まれた跡だ。 支配人の藤井真寿