◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日両国国技館）東前頭2枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）が前頭13枚目・琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）を下して自己最多タイの11勝目を挙げ、昨年の名古屋場所以来となる2度目の敢闘賞を受賞した。今場所は2日目から3連敗を喫したが、5日目から9連勝と立て直した。14日目に東前頭17枚目・藤凌駕（23＝藤島部屋）に痛恨の4敗目を喫したが、千秋楽は力強い相撲で4敗で並ぶ琴栄峰を寄り切っ