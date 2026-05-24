（CNN）イランの半国営タスニム通信によれば、ペゼシュキアン大統領は23日、イランでは最高指導者の許可なしに決定が下されることはないとの認識を示した。トランプ米大統領はこれより前、和平合意について「大筋で交渉がまとまった」と発言していた。ペゼシュキアン氏はまた、国防や国家安全保障を担うイランの憲法上の機関「国家安全保障最高評議会」の枠組みの外で決定が下されることはないとも指摘した。イランの最高指導者モ