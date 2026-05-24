新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」２４日京都大会のＡブロック公式戦で、葛西純（５１＝フリーダムズ）がニック・ウェイン（２０＝ＡＥＷ）から４勝目を挙げた。今大会最大の年齢差マッチとなった一戦は、ウェインのノータッチトぺ・コンヒーロの奇襲でスタートした。葛西は竹串をウェインの頭部に突き刺して独自ワールドを展開するも、場外テーブル上へのダイビングボディープ