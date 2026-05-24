大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）、大関霧島（音羽山）が小結若隆景（荒汐）との１２勝３敗同士の決定戦に敗れ、連覇を逃した。今場所で大関に復帰した霧島は賜杯こそ逃したものの、優勝同点。浅香山審判部長（元大関魁皇）は霧島について「来場所はレベルの高い優勝が求められると思う。そこを目指して頑張ってもらえれば。甘くないし厳しいと思うが乗り越えてほしい。（綱取りは）結果で変わってくる」と話し