大同生命ＳＶリーグ女子で初優勝を果たしたＳＡＧＡ久光は２４日、本拠地の佐賀・鳥栖市内で優勝祝賀パレードに参加した。１０季ぶりの指揮官就任１年目でチームを頂点へと導いた中田久美監督と選手たちは、鳥栖駅近くの商店街約３５０メートルを徒歩で移動。地元テレビ局では生中継も行われる盛況ぶりで、駆けつけた約１万人のファンを前に、主将の栄絵里香は「優勝して鳥栖に帰ってくることができましたー！」と声を弾ませた