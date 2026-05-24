サントリーは6月から、特別試飲付きの工場見学ツアー「ザ・プレミアム・モルツ おいしさ発見ツアー 特別試飲付き -ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈白州原酒樽熟成〉2026-」を、3工場にて開催する。 特別試飲付きの工場見学ツアー(イメージ)同ツアーでは、工場内の見学を通じて「ザ・プレミアム・モルツ」の製造工程や醸造家の想いを紹介する。見学後の試飲時間には、通常の「ザ・プレミアム・モルツ」や、醸造家のこ