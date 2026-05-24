海外旅行の選び方が変化し、安心して行ける距離感や現地での過ごしやすさを重視するニーズが日本人旅行者の間で高まっている。そんな中、いま改めて注目されている海外の旅先ひとつがグアムだ。ユナイテッド航空がグアム路線で運行を開始したボーイング737 MAX 8と、コロナ禍からの完全復活を目指すグアム政府観光局の施策を取材するため、このほどグアムへと飛んだ筆者。今回は1泊2日の滞在中に満喫した地元グルメと、「ハイアッ