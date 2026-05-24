明日25日は、晴れて気温の上昇する所が多く、西日本を中心に最高気温30℃以上の真夏日になる所がある見込みです。沖縄県の八重山地方では、明日25日は気温が著しく高くなるとして、全国で今年初めての熱中症警戒アラートが発表されました。一方、梅雨前線の影響を受ける沖縄本島地方は大雨の恐れがあり、引き続き土砂災害などに注意が必要です。明日25日は西日本中心に30℃超八重山地方には熱中症警戒アラート明日25日、東北から