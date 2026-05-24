プレゼンターの倉科カナさんとの握手で笑顔を見せる今村聖奈騎手（c）SANKEI 3歳牝馬クラシック第2戦目・第87回オークス（GI）が24日に行われ、5番人気ジュウリョクピエロがゴール前で抜け出し、今村聖奈騎手（22）とのコンビで樫の女王に輝いた。 鞍上の今村騎手はJRA女性騎手として史上初のGI制覇を果たした。 2着にはC.ルメール騎手騎乗のドリームコア、3着にはフローラS勝ち馬ラフ