◇セ・リーグ阪神6―3巨人（2026年5月24日東京ドーム）巨人戦に3連戦3連勝、そして今季最長の5連勝を決めた阪神・藤川球児監督が、ファンを驚かせたポジションの大シャッフルの根拠を明かした。立石正広を初めて三塁スタメンで起用し、右翼・佐藤輝明、左翼・森下翔太は25年6月28日のヤクルト戦（神宮）以来の布陣だった。前日23日に立石が見せた左翼守備への不安に、チームとしてすぐに手を打った格好。藤川監督は「