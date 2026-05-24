「ギャンブル依存症問題を考える会」が大阪市で開いたシンポジウム＝24日午後「ギャンブル依存症問題を考える会」が24日、大阪市内でシンポジウムを開いた。2030年秋に日本初のカジノを含む統合型リゾート施設（IR）の開業を控える大阪府の依存症対策を巡り、府議と討論。当事者支援に取り組む同会の田中紀子代表は「現場を走り回っている私たちの声を取り入れて」と訴えた。討論には最大会派の政治団体・大阪維新の会や、公明