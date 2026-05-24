相馬野馬追の「甲冑競馬」で、コースの外に飛び出した馬＝24日午後、福島県南相馬市24日午後0時55分ごろ、福島県南相馬市で開かれていた伝統行事「相馬野馬追」の会場から「けが人がいる」と119番があった。地元消防によると、行事に参加していた馬1頭が一時脱走し、付近にいた女性らと接触した。3人が病院に搬送され、重傷とみられる。馬は近くで確保された。市によると、会場で行われていた「甲冑競馬」の際に騎馬武者の1人