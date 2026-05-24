プロ野球は２４日、交流戦前の日程を終えた。セ・リーグは阪神が首位でヤクルトが２位、巨人は３位で追う。パ・リーグは西武が首位。交流戦は２６日から行われる。◇阪神６−３巨人（セ・リーグ＝２４日）―−阪神が今季初の５連勝。五回に梅野のソロ、立石のプロ初本塁打となる２ランで先行し、逃げ切り。才木は巨人戦９連勝で通算５０勝。巨人は今季ワーストの４連敗。◇ＤｅＮＡ１―０ヤクルト（セ・リーグ＝２４日）―−