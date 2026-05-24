◇明治安田J1百年構想リーグEAST第18節第2日横浜M 6−0 東京V（2026年5月24日味の素スタジアム）横浜Mが大量6得点で地域リーグラウンド最終戦を勝利で飾った。前半25分にFW近藤友喜（25）がカウンターからこの大会初ゴールを決めて先制すると、前半だけで3点、後半も3点加えた。1得点3アシストの近藤は「あまり覚えてなくて、カウンターでこぼれたところを行けるなと思った。前に出る一瞬前に、ヴェルディの後の残り方で