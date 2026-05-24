岐阜県飛騨市河合町で24日、「飛騨かわい山菜市」が開かれました。会場には、河合町の山で採れた「ひめたけ」「わらび」「ふき」など6種類の山菜が並び、午前9時の販売開始の号令とともに、訪れた客は目当ての山菜を買い求めていました。会場の食堂には、70食限定の山菜のバイキングも登場し、訪れた人は旬の味覚を通して飛騨の豊かな自然を堪能していました。