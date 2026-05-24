トッテナムはきょう24日、プレミアリーグ最終節でエバートンと対戦する。降格圏まで2ポイント差の瀬戸際に立たされているなか、『BBC』は「もし降格すればこの世代における最大の降格となるだろう」と伝えている。昨季も残留圏ワーストの17位に終わったトッテナムだが、トーマス・フランク新監督を迎えた今季も上位に入ることができず次第に低迷。2月には5連敗を喫するなど特に年明けは勝利から遠ざかり、4月18日にようやく2