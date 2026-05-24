お笑いコンビ「極楽とんぼ」加藤浩次（57）が23日放送のMCを務める「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。北海道出身の有名人が集う「北海道会」について語った。この日のゲストは女優の佐々木希。秋田県出身の佐々木は同郷の有名人が集う秋田県人会で毎年集まっていると告白。「今LINEグループも、秋田県人会50人以上とかいるはずです」とも語り、加藤が「（LINEが）動いている？」と尋ねても「動いています、凄い」