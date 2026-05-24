◇セ・リーグヤクルト0―1DeNA（2026年5月24日横浜）ヤクルトは打線が沈黙し、今季9度目の零敗。阪神が勝利したため、2位に後退した。先発の奥川が8回5安打1失点と好投も援護できず。池山監督は「奥川選手に申し訳ない」と反省した。初回にいきなり連打で無死一、二塁のチャンスを迎えるも、内山が三ゴロ併殺に倒れ無得点。「ゲッツーからちょっと流れが悪くしてしまった」と悔やんだ。それでも、相手を上回る7安打