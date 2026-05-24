武雄競輪の「全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪」は24日、12Rでスーパープロピストレーサー（SPR）賞が行われ、深谷知広（36＝静岡・96期）が、郡司浩平の突っ張り先行に乗った番手捲りでSPR賞初制覇。賞金462万円（副賞含む）を獲得した。深谷後位を奪取した古性優作が2着で、単騎戦の吉田拓矢が3着。25日は武雄競輪場で「全日本プロ選手権自転車競技大会」が開催される。2年前の74周年記念を優勝した深谷が再び武雄で