24日、海外への大学進学をサポートする「海外チャレンジ塾」が開講し、高校生たちが夢の実現に向けて一歩を踏み出しました。 これは、海外の大学への進学を目指す生徒などを対象とした熊本県の事業で、県内の高校生12人が参加しています。 開講式では、講師の紹介や海外の大学の特徴などが説明されました。高校生たちは来年3月までオンライン講習やプレゼンテーション大会などを通じて英語の力をつけることにしてい