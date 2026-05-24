SNSで報告男子バレー日本代表の宮浦健人が24日、自身のインスタグラムで結婚を報告した。剛腕サウスポーとして活躍する27歳。「日々、バレーボールが出来ている環境に感謝し、これからも一生懸命プレーに励んで参ります」とつづった。宮浦はSVリーグ・ウルフドッグス名古屋に所属する190センチのオポジット。高い跳躍力とサウスポーから繰り出す強烈なサーブ、スパイクを武器としている。ポーランド、フランスでのプレー経験も