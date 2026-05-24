◇ファーム・リーグ阪神7―4オリックス（2026年5月24日SGL）阪神・門別投手がオリックス戦（SGL）に救援登板し、1回を無失点に封じた。4点リードの8回から登場。先頭の中西を遊ゴロ、麦谷には四球を与えたが寺本、横山聖を料理し、150キロを5度計測した。今月5日に1軍登録を抹消されて以降は、主に中継ぎに配置転換されている21歳。平田監督は「0（点）に抑えているけど、もう一つ精度を上げていけば。今はスピードも