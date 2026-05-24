プロ野球パ・リーグは24日、セ・パ交流戦前の日程が終了しました。首位に立つのは西武です。交流戦前最後のカードは首位オリックスに2勝1敗で勝ち越しに成功。首位に立ちました。ここまで27勝20敗1分の貯金7。オリックスも26勝20敗の0.5ゲーム差でつけています。昨季のリーグ王者&日本一のソフトバンクは、23勝22敗で3位。日本ハムに3連勝で貯金1としました。昨季の交流戦前は、24勝24敗でしたが、セ・リーグ相手に12勝5敗で貯