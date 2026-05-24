◇MLB ドジャース 11-3 ブリュワーズ(日本時間24日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースの佐々木朗希投手が5回3失点で今季3勝目。試合後にこの日の登板を振り返りました。初回は先頭から2者連続2塁打で先制され、その後は自らのエラーも絡み3失点の立ち上がり。「1番バッター(ジャクソン・チョウリオ選手)に対しては甘いボールを投げてしまった。他のバッターに関してはいいところに投げたつもりだったんですけどバッタ