カンニング竹山（55）が24日、インスタグラムを更新。和田アキ子（76）の“偉大さ”を報告した。「竹山家ボス和田アキ子氏に飯を奢る会」と書き出すと、「とにかく肉を喰らうボス。まだまだ元気。全然衰えてない。マジか！」と和田の元気さを報告。また、「俺の顔よりデカい靴を履いている。蹴り1発でヒグマを倒した都市伝説あり！まだまだボスは恐ろしい」とつづり、和田のものと思われるパンプスを手にした写真を公開した。「