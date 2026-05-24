5月23日、タレント・あのが自身のXを更新。騒動の発端となった番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の降板を宣言し、物議を醸している。騒動の発端となったのは、18日に放送された同番組の「ベッキーの次に嫌いなタレントは？」という質問に対するあのの回答だった。「あのちゃんは『ベッキーの次に嫌いなタレントは？』という質問に対し、鈴木紗理奈さんの名前をあげました。放送後に鈴木さんはInstagramのストーリーズを