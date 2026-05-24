女優の安達祐実が24日までにInstagramを更新。不変のかわいい近影を公開すると、ファンから絶賛が寄せられた。【別カット】安達祐実「透明感ハンパない」最新ショット（ほか3枚） 安達が投稿したのは、自身がプロデュースするアパレルブランドのアイテムを身に付けたソロショット。写真には、ゲームシャツとストライプ柄のサロペット、猫があしらわれたキャップという装いの彼女がカメラにポーズを決める姿が収められている。