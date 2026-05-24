◆パ・リーグ西武４―３オリックス（２４日・ベルーナドーム）オリックスが西武に首位を明け渡し、２位で交流戦に入ることになった。２点を追う９回に紅林が５号ソロ。抑えの新人・岩城を２死二、三塁まで追い詰めたが、最後は中川が二飛に倒れた。復調気配の打線で目立つのがシーモアの不振。６日のロッテ戦（京セラドーム大阪）で二塁打を放ったのが最後で、これで計８試合、３２打席連続無安打となった。この日も同点に追